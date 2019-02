сегодня



Новый альбом SILVERSTEIN выйдет весной



SILVERSTEIN выпустят новую работу, получившую название "Redux: The First 10 Years", 12 апреля. В диск вошли перезаписанные двенадцать классических треков, созданных за первые десять лет существования команды. Альбом будет доступен на виниле разных цветов, CD, кассетах и в цифровом варианте.



«Целью было обновить записи и дать им наилучшее звучание, но не менять их, чтобы не терять индивидуальности и узнаваемости. Мы просто услышим динамику и чистоту, сохранив их первоначальную магию. Фанатам должно быть в кайф услышать эти треки именно в том варианте, в каком они и должны быть услышаны», — говорит вокалист команды, Shane Todd.



Трек-лист:



01. Smashed Into Pieces

02. Smile In Your Sleep

03. American Dream

04. Bleeds No More

05. My Heroine

06. Vices

07. Your Sword vs My Dagger

08. If You Could See Into My Soul

09. Giving Up

10. Still Dreaming (Acoustic)

11. Red Light Pledge

12. Call It Karma















