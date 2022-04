8 апр 2022



Новое видео SILVERSTEIN



"Die Alone", новое видео группы SILVERSTEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misery Made Me", выходящего шестого мая на UNFD на CD, виниле и в цифровом варианте. В качестве гостей в записи материала принимали участие Andrew Neufeld из COMEBACK KID на "Die Alone", Trevor Daniel на "Cold Blood", Mike Hranica из THE DEVIL WEARS PRADA на "Slow Motion" и nothing,nowhere. на "Live Like This".



01. Our Song



02. Die Alone (ft. Andrew Neufeld)



03. Ultraviolet



04. Cold Blood (ft. Trevor Daniel)



05. It's Over



06. The Altar / Mary



07. Slow Motion (ft. Mike Hranica)



08. Don't Wait Up



09. Bankrupt



10. Live Like This (ft. nothing,nowhere.)



11. Misery http://www.silversteinmusic.com







+0 -1



просмотров: 124