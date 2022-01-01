Новое видео SILVERSTEIN

"Ultraviolet", новое видео группы SILVERSTEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misery Made Me", выходящего шестого мая на UNFD на CD, виниле и в цифровом варианте. В качестве гостей в записи материала принимали участие Andrew Neufeld из COMEBACK KID на "Die Alone", Trevor Daniel на "Cold Blood", Mike Hranica из THE DEVIL WEARS PRADA на "Slow Motion" и nothing,nowhere. на "Live Like This".
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