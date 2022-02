сегодня



Новое видео SILVERSTEIN



"Ultraviolet", новое видео группы SILVERSTEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Misery Made Me", выходящего шестого мая на UNFD на CD, виниле и в цифровом варианте. В качестве гостей в записи материала принимали участие Andrew Neufeld из COMEBACK KID на "Die Alone", Trevor Daniel на "Cold Blood", Mike Hranica из THE DEVIL WEARS PRADA на "Slow Motion" и nothing,nowhere. на "Live Like This".



01. Our Song



02. Die Alone (ft. Andrew Neufeld)



03. Ultraviolet



04. Cold Blood (ft. Trevor Daniel)



05. It's Over



06. The Altar / Mary



07. Slow Motion (ft. Mike Hranica)



08. Don't Wait Up



09. Bankrupt



10. Live Like This (ft. nothing,nowhere.)



11. Misery













просмотров: 175