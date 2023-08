сегодня



Винил SILVERSTEIN выйдет осенью



SILVERSTEIN выпустят виниловую версию альбома Discovering The Waterfront 29 сентября. Варианты изданий доступны здесь.



Трек-лист:



Side A

“Your Sword Versus My Dagger”

“Smile In Your Sleep”

“The Ides Of March”

“Fist Wrapped In Blood”

“Discovering The Waterfront”

“Defend You”



Side B

“My Heroine”

“Always And Never”

“Already Dead”

“Three Hours Back”

“Call It Karma”







