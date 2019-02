сегодня



VULTURE выпускают сингл



VULTURE объявили о планах выпуска нового сингла “Beyond The Blad", тираж которого составит 666 копий и будет выпущен 5 апреля. Бисайдом на сингле будет кавер-версия THIN LIZZY “Killer On The Loose”.













