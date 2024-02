сегодня



Новое видео VULTURE



"Unhallowed & Forgotten", новое видео группы VULTURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sentinels, выходящего 12 апреля на Metal Blade Records:



“Screams Fro The Abattoir”

“Unhallowed & Forgotten”

“Transylvania”

“Realm Of The Impaler”

“Draw Your Blades”

“Where There’s A Whip (There Is A Way)”

“Der Tod Trägt Schwarzes Leder”

“Death Row”

“Gargoyles”

“Oathbreaker”

“Sentinels (Heavier Than Time)”







