Риффы от VULTURE



VULTURE опубликовали видео "Deadliest Riffs Of Dealin' Death", рассказывающее о материала из нового альбома Dealin' Death, выходящего 21 мая на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- ltd. digipak-CD (incl. sticker)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- slate grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- blood red / black marbled deluxe edition vinyl w/ flag, tape, and sticker (EU exclusive - limited to 300 copies)

- leaf green marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- black w/ red splash vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- dark teal marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист Dealin' Death:



"Danger Is Imminent"

"Malicious Souls"

"Count Your Blessings"

"Gorgon"

"Star-Crossed City"

"Flee The Phantom"

"Below The Mausoleum"

"Dealin' Death"

"Multitudes Of Terror"

"The Court Of Caligula"







