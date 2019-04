сегодня



Новый сингл VULTURE



"Stainless Glare", новый сингл группы VULTURE, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ghastly Waves & Battered Graves", выход которого запланирован лейблом Metal Blade Records на 7 июня.



Трек-лист:



"Fed To Sharks"

"The Garotte"

"B.T.B. (Beyond The Blade)"

"Ghastly Waves & Battered Graves"

"Dewer's Hollow"

"Tyrantula"

"Stainless Glare"

"Murderous Militia"

"Killer On The Loose" (ltd. Digi bonus track)

















+0 -0









просмотров: 115