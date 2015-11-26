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Vulture

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Новый сингл VULTURE



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"Stainless Glare", новый сингл группы VULTURE, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ghastly Waves & Battered Graves", выход которого запланирован лейблом Metal Blade Records на 7 июня.

Трек-лист:

"Fed To Sharks"
"The Garotte"
"B.T.B. (Beyond The Blade)"
"Ghastly Waves & Battered Graves"
"Dewer's Hollow"
"Tyrantula"
"Stainless Glare"
"Murderous Militia"
"Killer On The Loose" (ltd. Digi bonus track)

VULTURE Launch вЂњStainless GlareвЂќ Single







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