Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 79
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 27
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 23
*Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, есл... 22
*BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDE... 21
[= ||| все новости группы



*

Devil Master

*
| - |
|||| сегодня

Новая песня DEVIL MASTER



*
zoom
*
* *
"Her Thirsty" Whip", новая песня группы DEVIL MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Satan Spits on Children of Light", выход которого запланирован на первое марта.

Трек-лист:

"Listen, Sweet Demons..."
"Nightmares in the Human Collapse"
"Black Flame Candle"
"Devil Is Your Master"
"Christ's Last Hiss"
"Skeleton Hand"
"Nuit"
"Gaunt Immortality"
"Desperate Shadow"
"Her Thirsty Whip"
"Dance of Fullmoon Specter"
"Webs of Sorrow"
"XIII"

DEVIL MASTER Share вЂњHer Thirsty WhipвЂќ Single






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 145

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Watain Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом