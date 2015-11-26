Новая песня DEVIL MASTER

"Her Thirsty" Whip", новая песня группы DEVIL MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Satan Spits on Children of Light", выход которого запланирован на первое марта.
Трек-лист:
"Listen, Sweet Demons..."
"Nightmares in the Human Collapse"
"Black Flame Candle"
"Devil Is Your Master"
"Christ's Last Hiss"
"Skeleton Hand"
"Nuit"
"Gaunt Immortality"
"Desperate Shadow"
"Her Thirsty Whip"
"Dance of Fullmoon Specter"
"Webs of Sorrow"
"XIII"
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