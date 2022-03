сегодня



Новое видео DEVIL MASTER



“The Vigour Of Evil”, новое видео группы DEVIL MASTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ecstasies Of Never Ending Night, выходящего 29 апреля на Relapse Records:



"Ecstasies..."

"Enamoured In The Throes Of Death"

"Golgotha’s Cruel Song"

"The Vigour Of Evil"

"Acid Black Mass"

"Abyss In Vision"

"Shrines In Cinder"

"Funerary Hyre Of Dreams & Madness"

"Precious Blood Of Christ Rebuked"

"Never Ending Night"







