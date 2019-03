сегодня



Новый альбом DEVIL MASTER доступен для прослушивания



"Satan Spits On Children Of Light", новый альбом группы DEVIL MASTER, доступен для прослушивания ниже:



"Listen, Sweet Demons..."

"Nightmares in the Human Collapse"

"Black Flame Candle"

"Devil Is Your Master"

"Christ's Last Hiss"

"Skeleton Hand"

"Nuit"

"Gaunt Immortality"

"Desperate Shadow"

"Her Thirsty Whip"

"Dance of Fullmoon Specter"

"Webs of Sorrow"

"XIII"















