Новый альбом DEVIL MASTER доступен для прослушивания



"Ecstasies Of Never Ending Night", новый альбом группы DEVIL MASTER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Ecstasies..."

"Enamoured In The Throes Of Death"

"Golgotha’s Cruel Song"

"The Vigour Of Evil"

"Acid Black Mass"

"Abyss In Vision"

"Shrines In Cinder"

"Funerary Hyre Of Dreams & Madness"

"Precious Blood Of Christ Rebuked"

"Never Ending Night"







