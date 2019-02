сегодня



Переиздание MUNICIPAL WASTE выйдет весной



Earache Records в мае этого года выпустят виниловую версию альбома MUNICIPAL WASTE "The Art Of Partying". Видео, рассказывающее об этом издании, доступно ниже.



Трек-лист:



"Pre Game"

"The Art of Partying"

"Headbanger Face Rip"

"Mental Shock"

"A.D.D. (Attention Deficit Destroyer)"

"The Inebriator"

"Lunch Hall Food Brawl"

"Beer Pressure"

"Chemically Altered"

"Sadistic Magician"

"Open Your Mind"

"Radioactive Force"

"Septic Detonation"

"Rigorous Vengeance"

"Born To Party"













+0 -0



( 1 )





просмотров: 170