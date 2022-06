сегодня



Новое видео MUNICIPAL WASTE



"Electrified Brain", новое видео MUNICIPAL WASTE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Electrified Brain, выход которого запланирован на первое июля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Electrified Brain"

"Demoralizer"

"Last Crawl"

"Grave Dive"

"The Bite"

"High Speed Steel"

"Thermonuclear Protection"

"Blood Vessel - Boat Jail"

"Crank The Heat"

"Restless and Wicked"

"Ten Cent Beer Night"

"Barreled Rage"

"Putting On Errors"

"Paranormal Janitor" http://www.facethewaste.com







