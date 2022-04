сегодня



Новая песня MUNICIPAL WASTE



"Grave Dive", новая песня группы MUNICIPAL WASTE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Electrified Brain, выход которого запланирован на первое июля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Electrified Brain"

"Demoralizer"

"Last Crawl"

"Grave Dive"

"The Bite"

"High Speed Steel"

"Thermonuclear Protection"

"Blood Vessel - Boat Jail"

"Crank The Heat"

"Restless and Wicked"

"Ten Cent Beer Night"

"Barreled Rage"

"Putting On Errors"

"Paranormal Janitor"







+1 -0



просмотров: 164