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Вокалист MUNICIPAL WASTE: «SLAYER должны стричь фестивали!»



Вокалист MUNICIPAL WASTE Tony Foresta в недавнем интервью спросили, удивило ли его то, что SLAYER вновь возвращаются к концертам:



«Я не думаю, что они снова отправятся в турне. Думаю, это просто разовые концерты.



Когда ты играешь в такой группе — а я полагаю, они росли с подросткового возраста и играли такую музыку, — мне кажется, что когда ты проводишь последний тур длиной в четыре года, он на самом деле не заканчивается. Я полагаю, они просто не хотят гастролировать. Думаю, они просто дадут несколько разовых шоу, чего я и ожидал.



Когда они выступили с последним шоу в Лос-Анджелесе [в ноябре 2019 года], я подумал: «Это не последний раз, когда они выходят на сцену». Как фанат или просто как человек, который уважает и понимает, что такое гастрольная жизнь и что такое много выступлений, то, как они завершали тур, я чувствовал, что он никогда и не заканчивался. Это был последний продолжительный тур, и теперь они выступают только на фестивалях, что вполне логично. Это то, что они и должны делать.



Если они достаточно здоровы, чтобы играть музыку, то, б%%%ь, продолжайте играть. Ты не должен быть обязан каждые два года отправляться в гребаный шестинедельный фестивальный тур. Это странный способ прожить свою жизнь, особенно когда тебе... Сколько им лет? Лет шестьдесят? Я уже стар. Эти чуваки старше меня. И они никому ничем не обязаны. Они уже всё доказали. Они должны стричь бабло с фестивалей, раз в пару лет играть на концертах и отлично проводить время. Вот как я к этому отношусь.



Когда они отыграли последнее шоу в Лос-Анджелесе, я подумал: «Это их последнее турне. А через пару лет они вернутся, если будут хорошо себя ощущать». И надеюсь, что так и есть сейчас. Надеюсь, что у них нет никакой нужды вновь выходить на сцену. Я хочу, чтобы они выходили на сцену потому, что им это нравится — ради таких как я, фанатов».







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