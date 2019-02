сегодня



SAINT VITUS выпустят новый альбом в мае



Американские дум-металлисты SAINT VITUS выпустят свой новый альбом, получивший название "Saint Vitus", 17 мая на Season Of Mist.



Новый трек "12 Years In The Tomb" опубликован ниже.



Трек-лист:



01. Remains (6:23)

02. A Prelude To... (3:20)

03. Bloodshed (3:04)

04. 12 Years In The Tomb (5:24)

05. Wormhole (5:22)

06. Hour Glass (5:23)

07. City Park (4:01)

08. Last Breath (6:38)

09. Useless (1:32)



















