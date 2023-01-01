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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Saint Vitus

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26 май 2023 : 		 TROUBLE почтили память басиста SAINT VITUS

25 май 2023 : 		 Умер оригинальный басист SAINT VITUS

17 май 2019 : 		 Новый альбом SAINT VITUS доступен для прослушивания

18 апр 2019 : 		 Новая песня SAINT VITUS

19 мар 2019 : 		 Новая песня SAINT VITUS

28 фев 2019 : 		 SAINT VITUS выпустят новый альбом в мае

29 ноя 2018 : 		 SAINT VITUS завершили запись

1 ноя 2018 : 		 У басиста SAINT VITUS болезнь Паркинсона

14 сен 2016 : 		 Новый релиз SAINT VITUS доступен для прослушивания

26 авг 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

10 авг 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

22 июл 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

17 ноя 2014 : 		 SAINT VITUS отыграли первое шоу без Wino

14 ноя 2014 : 		 Вокалист SAINT VITUS депортирован из Норвегии

25 мар 2014 : 		 SAINT VITUS планируют юбилейный тур

21 окт 2012 : 		 Видео с выступления SAINT VITUS

15 май 2012 : 		 Новый альбом SAINT VITUS доступен для прослушивания

14 май 2012 : 		 Гитарист SAINT VITUS обсуждает “Lillie: F-65”

4 апр 2012 : 		 Новое видео SAINT VITUS

28 мар 2012 : 		 Новая песня SAINT VITUS

22 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист SAINT VITUS

1 фев 2012 : 		 SAINT VITUS выпустят новый сингл

7 дек 2011 : 		 Новый альбом SAINT VITUS выйдет в марте

29 ноя 2011 : 		 Название нового альбома SAINT VITUS

9 ноя 2011 : 		 SAINT VITUS на SEASON OF MIST

13 апр 2011 : 		 Видео с выступления SAINT VITUS
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|||| 26 май 2023

TROUBLE почтили память басиста SAINT VITUS



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TROUBLE почтили память басиста SAINT VITUS Марка Адамса, скончавшегося в возрасте 64 лет.

Bruce Franklin написал:

«Мы с глубоким огорчением узнали о кончине Марка Адамса, басиста SAINT VITUS.

Мы познакомились и подружились с ребятами из SAINT VITUS ещё в 1985 году, когда вместе играли на концерте в Metro в Чикаго. Было необычно встретить такие родственные души в то время, поскольку обе группы были очень сильно погружены в начало 1970-х годов, начиная от музыкальных вкусов и заканчивая одеждой в стиле хиппи. Я помню, что Марк был воплощением всей этой атмосферы, а ещё он был очень классным и спокойным человеком. Он и [гитарист] Dave Chandler создали тот уникальный звук VITUS, который повлиял на многих в движении doom metal.

Мы хотели отметить, что Марк значил для нашего музыкального мира, и пусть он покоится с миром».






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