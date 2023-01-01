26 май 2023



TROUBLE почтили память басиста SAINT VITUS



TROUBLE почтили память басиста SAINT VITUS Марка Адамса, скончавшегося в возрасте 64 лет.



Bruce Franklin написал:



«Мы с глубоким огорчением узнали о кончине Марка Адамса, басиста SAINT VITUS.



Мы познакомились и подружились с ребятами из SAINT VITUS ещё в 1985 году, когда вместе играли на концерте в Metro в Чикаго. Было необычно встретить такие родственные души в то время, поскольку обе группы были очень сильно погружены в начало 1970-х годов, начиная от музыкальных вкусов и заканчивая одеждой в стиле хиппи. Я помню, что Марк был воплощением всей этой атмосферы, а ещё он был очень классным и спокойным человеком. Он и [гитарист] Dave Chandler создали тот уникальный звук VITUS, который повлиял на многих в движении doom metal.



Мы хотели отметить, что Марк значил для нашего музыкального мира, и пусть он покоится с миром».











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