сегодня



Новая песня SAINT VITUS



"Bloodshed", новая песня группы SAINT VITUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Saint Vitus", выход которого запланирован на 17 мая на Season Of Mist.



Трек-лист:



01. Remains (6:23)

02. A Prelude To... (3:20)

03. Bloodshed (3:04)

04. 12 Years In The Tomb (5:24)

05. Wormhole (5:22)

06. Hour Glass (5:23)

07. City Park (4:01)

08. Last Breath (6:38)

09. Useless (1:32)























просмотров: 302