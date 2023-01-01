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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 38
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
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Saint Vitus

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25 май 2023 : 		 Умер оригинальный басист SAINT VITUS

17 май 2019 : 		 Новый альбом SAINT VITUS доступен для прослушивания

18 апр 2019 : 		 Новая песня SAINT VITUS

19 мар 2019 : 		 Новая песня SAINT VITUS

28 фев 2019 : 		 SAINT VITUS выпустят новый альбом в мае

29 ноя 2018 : 		 SAINT VITUS завершили запись

1 ноя 2018 : 		 У басиста SAINT VITUS болезнь Паркинсона

14 сен 2016 : 		 Новый релиз SAINT VITUS доступен для прослушивания

26 авг 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

10 авг 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

22 июл 2016 : 		 Концертный трек SAINT VITUS

17 ноя 2014 : 		 SAINT VITUS отыграли первое шоу без Wino

14 ноя 2014 : 		 Вокалист SAINT VITUS депортирован из Норвегии

25 мар 2014 : 		 SAINT VITUS планируют юбилейный тур

21 окт 2012 : 		 Видео с выступления SAINT VITUS

15 май 2012 : 		 Новый альбом SAINT VITUS доступен для прослушивания

14 май 2012 : 		 Гитарист SAINT VITUS обсуждает “Lillie: F-65”

4 апр 2012 : 		 Новое видео SAINT VITUS

28 мар 2012 : 		 Новая песня SAINT VITUS

22 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист SAINT VITUS

1 фев 2012 : 		 SAINT VITUS выпустят новый сингл

7 дек 2011 : 		 Новый альбом SAINT VITUS выйдет в марте

29 ноя 2011 : 		 Название нового альбома SAINT VITUS

9 ноя 2011 : 		 SAINT VITUS на SEASON OF MIST

13 апр 2011 : 		 Видео с выступления SAINT VITUS

7 апр 2011 : 		 SAINT VITUS исполнили новый трек
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Умер оригинальный басист SAINT VITUS



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Оригинальный басист SAINT VITUS Марк Адамс скончался в возрасте 64 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона. Новости подтвердил гитарист группы, Dave Chandler:

«Это самое трудное, что мне когда-либо приходилось писать. Я узнал об этом прошлым вечером. Я не могу сказать это вслух. Я с болью в сердце сообщаю всем, что мой лучший друг и сооснователь SAINT VITUS Марк Адамс скончался. Подробности неясны, так как я ещё не поговорил с семьёй. Он покинул нас 23 мая 2023 года мирно во сне. Я попытаюсь связаться с кем-нибудь из членов семьи, чтобы узнать подробности.

Марк был самым лучшим человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Он был добр ко всем, даже к тем, кто поступал с ним плохо. Никогда ни о ком не мог сказать плохого слова. Всегда находил хорошее во всём, независимо от того, насколько это было плохо. Отличный парень, с которым здорово находиться рядом. Ничто и никогда не будет прежним.

Да благословит тебя Бог, мой дорогой друг. Я люблю тебя.

Марк Энтони Адамс. 1958–2023».






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