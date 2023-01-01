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Умер оригинальный басист SAINT VITUS



Оригинальный басист SAINT VITUS Марк Адамс скончался в возрасте 64 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона. Новости подтвердил гитарист группы, Dave Chandler:



«Это самое трудное, что мне когда-либо приходилось писать. Я узнал об этом прошлым вечером. Я не могу сказать это вслух. Я с болью в сердце сообщаю всем, что мой лучший друг и сооснователь SAINT VITUS Марк Адамс скончался. Подробности неясны, так как я ещё не поговорил с семьёй. Он покинул нас 23 мая 2023 года мирно во сне. Я попытаюсь связаться с кем-нибудь из членов семьи, чтобы узнать подробности.



Марк был самым лучшим человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Он был добр ко всем, даже к тем, кто поступал с ним плохо. Никогда ни о ком не мог сказать плохого слова. Всегда находил хорошее во всём, независимо от того, насколько это было плохо. Отличный парень, с которым здорово находиться рядом. Ничто и никогда не будет прежним.



Да благословит тебя Бог, мой дорогой друг. Я люблю тебя.



Марк Энтони Адамс. 1958–2023».











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