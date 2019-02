сегодня



Новый альбом LONELY ROBOT выйдет весной



LONELY ROBOT, проект John'a Mitchell'a (Kino, Frost*, Arena, It Bites), выпустит новую работу, получившую название Under Stars, двадцать шестого апреля. Альбом будет доступен на CD в диджипаке с тремя бонус-треками, а также на виниле с CD и в цифровом варианте:



“Terminal Earth”

“Ancient Ascendant”

“Icarus”

“Under Stars”

“Authorship Of Our Lives”

“The Signal”

“The Only Time I Don’t Belong Is Now”

“When Gravity Falls”

“How Bright Is The Sun?”

“Inside The Machine”

“An Ending”

“How Bright Is The Sun” (Cosmic Mix)*

“Under Stars” (Cosmic Mix)*

“Lonely Robot – Chapter One – Airlock”*











