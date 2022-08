сегодня



Новое видео LONELY ROBOT



"Digital God Machine", новое видео группы LONELY ROBOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "A Model Life", выход которого запланирован на 26 августа.



Трек-лист:



"Recalibrating"

"Digital God Machine"

"Species In Transition"

"Starlit Stardust"

"The Island Of Misfit Toys"

"A Model Life"

"Mandalay"

"Rain Kings"

"Duty Of Care"

"In Memoriam"







+0 -0



просмотров: 106