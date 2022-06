27 июн 2022



Новая песня LONELY ROBOT



"Recalibrating", новая песня группы LONELY ROBOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Model Life, выход которого запланирован на 26 августа:



"Recalibrating"

"Digital God Machine"

"Species In Transition"

"Starlit Stardust"

"The Island Of Misfit Toys"

"A Model Life"

"Mandalay"

"Rain Kings"

"Duty Of Care"

"In Memoriam"







