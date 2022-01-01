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*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
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Lonely Robot

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|||| 27 июн 2022

Новая песня LONELY ROBOT



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"Recalibrating", новая песня группы LONELY ROBOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Model Life, выход которого запланирован на 26 августа:

"Recalibrating"
"Digital God Machine"
"Species In Transition"
"Starlit Stardust"
"The Island Of Misfit Toys"
"A Model Life"
"Mandalay"
"Rain Kings"
"Duty Of Care"
"In Memoriam"

LONELY ROBOT Streaming New Track "Recalibrating"




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