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Новое видео OZZY OSBOURNE
30
Новое видео MEGADETH
28
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
22
Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»
18
Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"
12
все новости группы
Lonely Robot
Великобритания
Progressive Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/johnchristianmitchell
27 июн 2022
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Новая песня LONELY ROBOT
19 июн 2022
:
Новый альбом LONELY ROBOT выйдет летом
22 мар 2019
:
Видео с текстом LONELY ROBOT
28 фев 2019
:
Новый альбом LONELY ROBOT выйдет весной
29 апр 2017
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Новое видео LONELY ROBOT
16 фев 2017
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Новый альбом LONELY ROBOT выйдет весной
7 окт 2015
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Видео с текстом от LONELY ROBOT
17 янв 2015
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Обложка и трейлер к альбому LONELY ROBOT
5 дек 2014
:
LONELY ROBOT подписались на InsideOut Music
27 июн 2022
Новая песня LONELY ROBOT
"Recalibrating", новая песня группы LONELY ROBOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Model Life, выход которого запланирован на 26 августа:
"Recalibrating"
"Digital God Machine"
"Species In Transition"
"Starlit Stardust"
"The Island Of Misfit Toys"
"A Model Life"
"Mandalay"
"Rain Kings"
"Duty Of Care"
"In Memoriam"
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Сообщений нет