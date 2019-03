сегодня



Видео с текстом LONELY ROBOT



"Ancient Ascendant", новое видео с текстом проекта LONELY ROBOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Under Stars", выходящего 26 апреля.



Трек-лист:



“Terminal Earth”

“Ancient Ascendant”

“Icarus”

“Under Stars”

“Authorship Of Our Lives”

“The Signal”

“The Only Time I Don’t Belong Is Now”

“When Gravity Falls”

“How Bright Is The Sun?”

“Inside The Machine”

“An Ending”

“How Bright Is The Sun” (Cosmic Mix)*

“Under Stars” (Cosmic Mix)*

“Lonely Robot - Chapter One - Airlock”*













