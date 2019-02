сегодня



Новое видео SCARLET AURA



"Hot’n’Heavy", новое видео группы SCARLET AURA, доступно для просмотра ниже. Это заглавная песня из альбома, выходящего 22 марта.



Трек-лист:



"This Future Becomes Our Past"

"Hail To You!"

"In The Name Of My Pain"

"Hot’n’Heavy"

"Fallin’ To Pieces"

"Glimpse In The Mirror"

"You Bite Me I Bite You Back"

"Hate Is Evanescent, Violence Is Forever"

"Silver City"

"Light Be My Guide"

"Let's Go Fucking Wild"

"Balkan Stars Project - To New Horizons" (Bonus track)













