Новое видео SCARLET AURA

"Hot’n’Heavy", новое видео группы SCARLET AURA, доступно для просмотра ниже. Это заглавная песня из альбома, выходящего 22 марта.
Трек-лист:
"This Future Becomes Our Past"
"Hail To You!"
"In The Name Of My Pain"
"Hot’n’Heavy"
"Fallin’ To Pieces"
"Glimpse In The Mirror"
"You Bite Me I Bite You Back"
"Hate Is Evanescent, Violence Is Forever"
"Silver City"
"Light Be My Guide"
"Let's Go Fucking Wild"
"Balkan Stars Project - To New Horizons" (Bonus track)
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