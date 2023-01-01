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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
61
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»
14
Новое видео CRADLE OF FILTH
14
METALLICA открыла мировой тур
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Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»
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BEHEMOTH получили польский Грэмии
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Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
61
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
все новости группы
Scarlet Aura
Румыния
Melodic Metal
http://www.scarletaura.net
VK.com:
https://vk.com/scarletaura
Facebook:
https://www.facebook.com/scarletaura/
3 май 2023
:
Новое видео SCARLET AURA
26 мар 2023
:
Новая песня SCARLET AURA
9 мар 2023
:
Новый альбом SCARLET AURA выйдет весной
28 фев 2023
:
Новое видео SCARLET AURA
13 фев 2023
:
Новый сингл SCARLET AURA выйдет зимой
16 дек 2022
:
Новое видео SCARLET AURA
26 окт 2022
:
Новое видео SCARLET AURA
11 окт 2022
:
Новое видео SCARLET AURA
21 фев 2022
:
Новый релиз SCARLET AURA выйдет весной
22 янв 2022
:
Новое видео SCARLET AURA
22 фев 2021
:
Фрагмент переиздания SCARLET AURA
15 янв 2021
:
SCARLET AURA переиздают первый альбом
29 июл 2020
:
SCARLET AURA на Universal Music
23 ноя 2019
:
Новое видео SCARLET AURA
28 фев 2019
:
Новое видео SCARLET AURA
сегодня
Новое видео SCARLET AURA
"Cu pletele-n vânt", новое видео SCARLET AURA, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет