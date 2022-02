сегодня



Новый релиз SCARLET AURA выйдет весной



SCARLET AURA двадцать второго апреля на Silver City Records и Universal Music Romania выпустит двойной акустический альбом "Under My Skin".



Трек-лист:



"Hail To You!"

"Frostbite"

"Let’s Go Freakin’ Wild"

"Immortal In Your Eyes"

"Battle Cry"

"Glimpse In The Mirror"

"Zombie"

"Fallin’ To Pieces"

"If I Close My Eyes"

"My Own Nightmare"

"You’re Not Alone"

"Breaking The Law"

"Ingeri Pe Motoare"

"Utopia"

"The Heretic"

"Colour Blind"

"All We Are"

"Ya Svoboden (Я Свободен / I Am Free)"







