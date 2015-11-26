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SCARLET AURA переиздают первый альбом
SCARLET AURA к пятилетию с момента релиза первого альбома, Falling Sky, решили выпустить перезаписанную и пересведенную версию пластинки. В оригинале продюсером был Roy Z (Sepultura, Halford, Bruce Dickinson), а новой версией занимался один из тех, кто сочинял материал — гитарист Mihai “Myke D” Danciulescu. Релиз будет доступен в цифровом варианте начиная с 16 апреля, а первый сингл и видео будет представлены двадцать второго января. |
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