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Scarlet Aura

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SCARLET AURA переиздают первый альбом



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SCARLET AURA к пятилетию с момента релиза первого альбома, Falling Sky, решили выпустить перезаписанную и пересведенную версию пластинки. В оригинале продюсером был Roy Z (Sepultura, Halford, Bruce Dickinson), а новой версией занимался один из тех, кто сочинял материал — гитарист Mihai “Myke D” Danciulescu. Релиз будет доступен в цифровом варианте начиная с 16 апреля, а первый сингл и видео будет представлены двадцать второго января.

SCARLET AURA Announces New Single, Surprise Album



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