28 фев 2019



Новое видео L7



"Burn Baby", новое видео группы L7, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из первого за двадцать лет студийного альбома "Scatter The Rats", выходящего третьего мая. Продюсерами материала были Norm Block (JENNY LEE, PAPER CRANES, PLEXI) и Nick Launay (NICK CAVE & THE BAD SEEDS, YEAH YEAH YEAHS).



Трек-лист:



01. Burn Baby



02. Fighting The Crave



03. Proto Prototype



04. Stadium West



05. Murky Water Cafe



06. Ouija Board Lies



07. Garbage Truck



08. Holding Pattern



09. Uppin’ The Ice



10. Cool About Easy



11. Scatter The Rats



















