Переиздание L7 выйдет осенью



L7 по случаю 30-летия с момента выхода "Bricks Are Heavy" выпустят юбилейную версию на Licorice Pizza Records.



Трек-лист:



"Wargasm"

"Scrap"

"Pretend We’re Dead"

"Diet Pill"

"Everglade"

"Slide"

"One More Thing"

"Mr. Integrity"

"Monster"

"Shitlist"

"This Ain’t Pleasure"







