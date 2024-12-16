16 дек 2024



Вокалистка L7: «Почему, когда отменили закон Роу против Уэйда никто не вышел на протесты??



DONITA SPARKS в интервью "Occupy The Void" ответила на вопрос, как июньское решение 2022 года по поводу пересмотра решения по делу Роу против Уэйда отразится на психическом здоровье женщин:



«Да, я думаю, что ситуация очень напряженная, и я считаю, что в связи с последними [президентскими] выборами в США все находятся в шоке. Думаю, все просто в шоке: «Что, б$$$ь, только что произошло?». Я полагаю, мы еще даже не осознали, что произошло.



Я была разочарована тем, что когда отменили закон Роу против Вейда, на улицах не было беспорядков. Понимаете, о чем я? Типа, где все, б$$$ь, пропадают? Особенно молодые женщины, которые могут иметь детей. Это, типа, «Эй! Вам лучше выйти на улицу и начать защищать себя, потому что это серьезная, серьезная проблема».







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