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*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
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L7

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|||| 16 дек 2024

Вокалистка L7: «Почему, когда отменили закон Роу против Уэйда никто не вышел на протесты??



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DONITA SPARKS в интервью "Occupy The Void" ответила на вопрос, как июньское решение 2022 года по поводу пересмотра решения по делу Роу против Уэйда отразится на психическом здоровье женщин:  

«Да, я думаю, что ситуация очень напряженная, и я считаю, что в связи с последними [президентскими] выборами в США все находятся в шоке. Думаю, все просто в шоке: «Что, б$$$ь, только что произошло?». Я полагаю, мы еще даже не осознали, что произошло.

Я была разочарована тем, что когда отменили закон Роу против Вейда, на улицах не было беспорядков. Понимаете, о чем я? Типа, где все, б$$$ь, пропадают? Особенно молодые женщины, которые могут иметь детей. Это, типа, «Эй! Вам лучше выйти на улицу и начать защищать себя, потому что это серьезная, серьезная проблема».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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16 дек 2024
ElectricRetard
Я вот единственное в реакции людей на победу Трампа не могу понять... Он же уже побеждал. С чего такая просто невероятно бурлящая реакция?
16 дек 2024
O
Orthodox
ElectricRetard, соевые куколды.
Like!2
16 дек 2024
G
Gleb Monster
ElectricRetard, слышал такую версию от сторонников Байдена, что они в последнее время поселились в синем информационном пузыре, уверовали в то, что иначе быть не может, и булки расслабили. Поэтому, когда пузырь лопнул, реальность многих шокировала.
Упомянутый в интервью закон — тому подтверждение: его и пересмотрели, и протестов особо не было, а бабка Донита всё никак не проснётся.
Like!1
16 дек 2024
Corpsegrinder04
Доните Спаркс у мамани своей надо было спросить, нахера она её родила. Сделала бы аборт и всем было бы заебок. И маманя бы не тратила время на её воспитание. И Донни бы не была в шоке от всего и вся. И на ДаркСайде подобного говна поменьше было бы.

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