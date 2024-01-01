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К какому стилю причислить L7?



В рамках недавнего интервью у DONITA SPARKS спросили, к какому стилю она сама причисляла L7:



«Я думаю, мы всегда были неким островом. По-моему, нас объединяли в разные группировки. И я уверена, что это очень круто, что нас приглашают участвовать во всех этих сообществах [панк, металл и альтернатива], но мы всегда были чем-то вроде аутсайдера, чудаковатой банды. Некоторые люди говорили, что мы Riot grrrls, но это не так. Мы никогда не называли себя гранжем, но сейчас мне все равно, называют ли нас метал-группой, панком или кем-то еще. Неважно — просто поставьте хэштег, ради всего святого. Пожалуйста».







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