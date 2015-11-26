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Goregӓng

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Музыканты RIBSPREADER, SOILWORK, VENOM INC. в GOREGӒNG



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Группа GOREGӒNG, в состав которой входят участники RIBSPREADER, SOILWORK, VENOM INC., 20 мая на Transcending Obscurity Records выпустит дебютную работу, получившую название "Neon Graves".

Трек-лист:

"A Cavity In Reality"
"False Flags"
"Cathedral Of Chemicals"
"Silence Is Consent"
"Spray Of Teeth"
"Feeble-Minded Rash"
"Neon Graves"
"Plague Of Hammers"
"Goregӓng"
"Weightless Sentinels"
"Putrid Judgement"
"This Era Of Human"

GOREGУ’NG Including Members Of RIBSPREADER, SOILWORK, VENOM INC. To Release Debut Album In May





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