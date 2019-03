сегодня



Музыканты RIBSPREADER, SOILWORK, VENOM INC. в GOREGӒNG



Группа GOREGӒNG, в состав которой входят участники RIBSPREADER, SOILWORK, VENOM INC., 20 мая на Transcending Obscurity Records выпустит дебютную работу, получившую название "Neon Graves".



Трек-лист:



"A Cavity In Reality"

"False Flags"

"Cathedral Of Chemicals"

"Silence Is Consent"

"Spray Of Teeth"

"Feeble-Minded Rash"

"Neon Graves"

"Plague Of Hammers"

"Goregӓng"

"Weightless Sentinels"

"Putrid Judgement"

"This Era Of Human"













+0 -0









просмотров: 123