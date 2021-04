сегодня



Кавер-версия WHITE ZOMBIE от GOREGÄNG



Группа GOREGÄNG, в состав которой входят Jeramie Kling (Inhuman Condition, Venom Inc, The Absence) и Taylor Nordberg (Inhuman Condition, The Absence), представили видео на собственное прочтение композиции WHITE ZOMBIE “Electric Head, Part 1 (The Agony)”. Этот трек взят из нового ЕР Long Live The Grime, выход которого намечен на 30 апреля на Listenable Insanity Records:



“Born. Slave. Death”

“Pernicious Thief”

“Long Live The Grime”

“Farm The Mother”

“Electric Head Part 1 (The Agony)” (White Zombie cover)

“A Cavity In Reality – Intro” (Live)

“False Flags” (Live)

“Plague Of Hammers” (Live)

“Cathedral Of Chemicals” (Live)







+0 -0



просмотров: 72