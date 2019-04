сегодня



Новая песня GOREGӒNG



"Cathedral Of Chemicals", новая песня группы GOREGӓNG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neon Graves", выход которого запланирован на 20 мая на Transcending Obscurity Records.



Трек-лист:



"A Cavity In Reality"

"False Flags"

"Cathedral Of Chemicals"

"Silence Is Consent"

"Spray Of Teeth"

"Feeble-Minded Rash"

"Neon Graves"

"Plague Of Hammers"

"Goregӓng"

"Weightless Sentinels"

"Putrid Judgement"













