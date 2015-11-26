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Goregӓng

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|||| 25 мар 2021

Новый ЕР GOREGӒNG выйдет весной



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Группа GOREGӒNG, в состав которой входят Jeramie Kling (Inhuman Condition, Venom Inc, The Absence) и Taylor Nordberg (Inhuman Condition, The Absence), заключили контракт с Blood Blast Distribution, на котором тридцатого апреля состоится релиз нового ЕР "Long Live The Grime":

“Born. Slave. Death”
“Pernicious Thief”
“Long Live The Grime”
“Farm The Mother”
“Electric Head Part 1 (The Agony)” (White Zombie cover)
“A Cavity In Reality – Intro” (Live)
“False Flags” (Live)
“Plague Of Hammers” (Live)
“Cathedral Of Chemicals” (Live)

GOREGГ„NG Feat. VENOM INC, THE ABSENCE Members Signs With Blood Blast Distribution; Announces Long Live The Grime EP



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