25 мар 2021



Новый ЕР GOREGӒNG выйдет весной



Группа GOREGӒNG, в состав которой входят Jeramie Kling (Inhuman Condition, Venom Inc, The Absence) и Taylor Nordberg (Inhuman Condition, The Absence), заключили контракт с Blood Blast Distribution, на котором тридцатого апреля состоится релиз нового ЕР "Long Live The Grime":



“Born. Slave. Death”

“Pernicious Thief”

“Long Live The Grime”

“Farm The Mother”

“Electric Head Part 1 (The Agony)” (White Zombie cover)

“A Cavity In Reality – Intro” (Live)

“False Flags” (Live)

“Plague Of Hammers” (Live)

“Cathedral Of Chemicals” (Live)







