Бывший гитарист MANOWAR надеется, что обвинения в адрес бывшего гитариста MANOWAR не подтвердятся



Бывший гитарист MANOWAR David Shankle в недавнем разговоре с Duke TV выразил надежду, что его преемник Karl Logan с честью выйдет из сложной ситуации, в которую он попал, и обвинения окажутся ложными:



«Увы, это очень печально, ведь когда я узнал об этом, Karl был арестован за всю эту хрень, связанную с детским порно. Я искренне надеюсь, что Karl и его семья выйдут из этой ситуации достойно, и если есть какая-то правда, то он получит необходимую помощь, потому что он великий гитарист. Он всегда был со мной мил, и я по-прежнему несколько в шоке от новостей.



Есть люди, которые на постоянной основе обращаются ко мне или Ross'y и говорят: "Вы должны вернуться в группу" или "Должен ли это быть Ross?" Ну всё это не имеет смысла, потому что группа — это Joey и Eric, и что бы они ни делали, удачи им. Надеюсь, что это сработает. Но и я, и Ross создали свой пласт, будучи в этой команде.



Я бы хотел пожелать всего наилучшего Karl'y и выразить надежду, что пыль осядет, а он выйдет с гордо поднятой головой, потому что обвинения просто ужасны. И я искренне надеюсь, что все обвинения беспочвенны и надеюсь, что это лишь какое-то недопонимание, и что ему нечего стыдиться. Вот и всё, что я могу сказать на это счёт».



В настоящий момент MANOWAR находятся в России, где проходит прощание с местной публикой.









MANOWAR recently recruited guitarist E.V. Martel for its "Final Battle" world tour, which resumed on February 25 in Tel Aviv, Israel. The trek will span over 28 cities; from Russia to Germany, Scandinavia and Birmingham, England to the far west of France.









