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David Shankle Group

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Бывший гитарист MANOWAR надеется, что обвинения в адрес бывшего гитариста MANOWAR не подтвердятся



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Бывший гитарист MANOWAR David Shankle в недавнем разговоре с Duke TV выразил надежду, что его преемник Karl Logan с честью выйдет из сложной ситуации, в которую он попал, и обвинения окажутся ложными:

«Увы, это очень печально, ведь когда я узнал об этом, Karl был арестован за всю эту хрень, связанную с детским порно. Я искренне надеюсь, что Karl и его семья выйдут из этой ситуации достойно, и если есть какая-то правда, то он получит необходимую помощь, потому что он великий гитарист. Он всегда был со мной мил, и я по-прежнему несколько в шоке от новостей.

Есть люди, которые на постоянной основе обращаются ко мне или Ross'y и говорят: "Вы должны вернуться в группу" или "Должен ли это быть Ross?" Ну всё это не имеет смысла, потому что группа — это Joey и Eric, и что бы они ни делали, удачи им. Надеюсь, что это сработает. Но и я, и Ross создали свой пласт, будучи в этой команде.

Я бы хотел пожелать всего наилучшего Karl'y и выразить надежду, что пыль осядет, а он выйдет с гордо поднятой головой, потому что обвинения просто ужасны. И я искренне надеюсь, что все обвинения беспочвенны и надеюсь, что это лишь какое-то недопонимание, и что ему нечего стыдиться. Вот и всё, что я могу сказать на это счёт».

В настоящий момент MANOWAR находятся в России, где проходит прощание с местной публикой.



Former MANOWAR Guitarist DAVID SHANKLE Hopes Child Pornography Charges Against KARL LOGAN Are Not True

MANOWAR recently recruited guitarist E.V. Martel for its "Final Battle" world tour, which resumed on February 25 in Tel Aviv, Israel. The trek will span over 28 cities; from Russia to Germany, Scandinavia and Birmingham, England to the far west of France.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


4 мар 2019, 14:36		Когда был школотой, лет 25 назад, порно водилось тока на видеокассетах или на дискетах. Порой и детское тоже проскакивало и зоофильское. Мы еще расстраивались - "ну вот, опять детское, когда уже взрослое-то будет ?"
Потом через неск лет узнал, что это очень плохо.
Думаю, как хорошо, что не пристрастился к каким-то перверсиям.

Whitesnake


4 мар 2019, 14:37		Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет.

Hellg


4 мар 2019, 14:47		>>Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет.
Ох бля, как жалко-то! Херово неделя начинается.


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