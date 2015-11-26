Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат... 71
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках! 24
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 23
*Новая песня DEATH ANGEL 22
[= ||| все новости группы



*

David Shankle Group

*
| - |
|||| сегодня

У бывшего гитариста MANOWAR обнаружили опухоль в голове



*
zoom
*
* *
Бывшему гитаристу MANOWAR David'у Shankle'у на следующей неделе проведут операцию в связи с обнаруженной врачами опухолью в его голове во время недавнего сканирования мозга.

Shankle рассказал о своей битве за здоровье 23 марта в посте на своей странице в Facebook. Он написал:

«Я столкнулся с серьёзными проблемами медицинского характера. В понедельник [18 марта] я узнал, что у меня опухоль в голове, и на 1 апреля мне назначили операцию. Врачи стараются как можно скорее всё сделать. На данный момент слишком рано говорить о том, доброкачественная она или злокачественная… посмотрим.

После пяти операций ну руке кажется, что ничто не сравнится с этим.

Я должен убить этого зверя, который находится внутри меня, и продолжать как воин викингов, которым я и являюсь. Я никогда не остановлюсь.

Я выиграю эту новую битву, самую масштабную, которая мне ещё только предстоит, а пока, пожалуйста, присылайте мне свои лучшие пожелания и позитивную энергию, потому что мне это нужно.

Я прочитаю все ваши комментарии, но в данный момент у меня нет времени, чтобы ответить вам, ребята. Пожалуйста, отнеситесь к этому с уважением и не расстраивайтесь, если я не вернусь к вам в ближайшее время, как всегда.

Мой проект с FEANOR не отменяется. Альбом находится в середине процесса сведения, и вы все можете быть уверены... Эта запись будет чем-то действительно особенным не только для меня, но и для всех вас как.

Ещё раз спасибо вам всем за вашу огромную любовь. Вы знаете, что я люблю вас всех.

Пожалуйста, присылайте мне свою позитивную энергию, и давайте снова вместе сразимся с этой дрянью, как настоящие братья по металлу».

David был участником MANOWAR с 1988 по 1994 год, сыграв на эпическом альбоме "The Triumph Of Steel", и является соавтором на "Master Of The Wind", "The Burning", "Ride The Dragon" and "Demon's Whip". Он покинул группу в 1994 году и поступил в музыкальный университет Рузвельта в Чикаго, чтобы улучшить свои навыки игры на гитаре в джазовом и классическом стилях.



Former MANOWAR Guitarist DAVID SHANKLE Has Tumor In His Head



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1538

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом