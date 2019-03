сегодня



У бывшего гитариста MANOWAR обнаружили опухоль в голове



Бывшему гитаристу MANOWAR David'у Shankle'у на следующей неделе проведут операцию в связи с обнаруженной врачами опухолью в его голове во время недавнего сканирования мозга.



Shankle рассказал о своей битве за здоровье 23 марта в посте на своей странице в Facebook. Он написал:



«Я столкнулся с серьёзными проблемами медицинского характера. В понедельник [18 марта] я узнал, что у меня опухоль в голове, и на 1 апреля мне назначили операцию. Врачи стараются как можно скорее всё сделать. На данный момент слишком рано говорить о том, доброкачественная она или злокачественная… посмотрим.



После пяти операций ну руке кажется, что ничто не сравнится с этим.



Я должен убить этого зверя, который находится внутри меня, и продолжать как воин викингов, которым я и являюсь. Я никогда не остановлюсь.



Я выиграю эту новую битву, самую масштабную, которая мне ещё только предстоит, а пока, пожалуйста, присылайте мне свои лучшие пожелания и позитивную энергию, потому что мне это нужно.



Я прочитаю все ваши комментарии, но в данный момент у меня нет времени, чтобы ответить вам, ребята. Пожалуйста, отнеситесь к этому с уважением и не расстраивайтесь, если я не вернусь к вам в ближайшее время, как всегда.



Мой проект с FEANOR не отменяется. Альбом находится в середине процесса сведения, и вы все можете быть уверены... Эта запись будет чем-то действительно особенным не только для меня, но и для всех вас как.



Ещё раз спасибо вам всем за вашу огромную любовь. Вы знаете, что я люблю вас всех.



Пожалуйста, присылайте мне свою позитивную энергию, и давайте снова вместе сразимся с этой дрянью, как настоящие братья по металлу».



David был участником MANOWAR с 1988 по 1994 год, сыграв на эпическом альбоме "The Triumph Of Steel", и является соавтором на "Master Of The Wind", "The Burning", "Ride The Dragon" and "Demon's Whip". Он покинул группу в 1994 году и поступил в музыкальный университет Рузвельта в Чикаго, чтобы улучшить свои навыки игры на гитаре в джазовом и классическом стилях.











