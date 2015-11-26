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Умер бывший барабанщик DAVID SHANKLE GROUP



David Shankle опубликовал следующее сообщение:



«Совершенно опустошен от того, что один из моих лучших друзей, Майкл Р. МакКарран, я в шоке, еще не успев произнести слова, еще не обретя самообладания - мой лучший друг, друг-музыкант, которого я знаю более 40 лет своей жизни, умер. Мое сердце совершенно разбито. Он также играл на барабанах на треке The Hitman с последнего диска DSG Still a Warrior и вместе со мной занимался предварительным продюсированием всех записей DSG, которые я когда-либо делал вместе с Jay Walsh. Тебя действительно будет не хватать, и я люблю тебя, мой брат» http://www.davidshanklegroup.com/





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