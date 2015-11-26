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David Shankle Group

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27 окт 2021 : 		 Умер бывший барабанщик DAVID SHANKLE GROUP

21 апр 2021 : 		 DAVID SHANKLE: «Никто не отберёт у меня наследие MANOWAR»

28 мар 2019 : 		 У бывшего гитариста MANOWAR обнаружили опухоль в голове

4 мар 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR надеется, что обвинения в адрес бывшего гитариста MANOWAR не подтвердятся

17 мар 2015 : 		 Новый альбом DAVID SHANKLE GROUP выйдет в апреле

2 апр 2013 : 		 Видео с выступления DAVID SHANKLE GROUP

20 фев 2013 : 		 DAVID SHANKLE GROUP на PURE STEEL RECORDS

30 июл 2012 : 		 Новая песня DAVID SHANKLE GROUP

2 янв 2010 : 		 DAVID SHANKLE GROUP поменяли вокалиста
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Умер бывший барабанщик DAVID SHANKLE GROUP



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David Shankle опубликовал следующее сообщение:

«Совершенно опустошен от того, что один из моих лучших друзей, Майкл Р. МакКарран, я в шоке, еще не успев произнести слова, еще не обретя самообладания - мой лучший друг, друг-музыкант, которого я знаю более 40 лет своей жизни, умер. Мое сердце совершенно разбито. Он также играл на барабанах на треке The Hitman с последнего диска DSG Still a Warrior и вместе со мной занимался предварительным продюсированием всех записей DSG, которые я когда-либо делал вместе с Jay Walsh. Тебя действительно будет не хватать, и я люблю тебя, мой брат»



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