|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Умер бывший барабанщик DAVID SHANKLE GROUP
David Shankle опубликовал следующее сообщение:
«Совершенно опустошен от того, что один из моих лучших друзей, Майкл Р. МакКарран, я в шоке, еще не успев произнести слова, еще не обретя самообладания - мой лучший друг, друг-музыкант, которого я знаю более 40 лет своей жизни, умер. Мое сердце совершенно разбито. Он также играл на барабанах на треке The Hitman с последнего диска DSG Still a Warrior и вместе со мной занимался предварительным продюсированием всех записей DSG, которые я когда-либо делал вместе с Jay Walsh. Тебя действительно будет не хватать, и я люблю тебя, мой брат»
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).