сегодня



DAVID SHANKLE: «Никто не отберёт у меня наследие MANOWAR»



Бывший гитарист MANOWAR DAVID SHANKLE в рамках недавнего интервью коснулся альбома "The Triumph of Steel":



«Есть много тех, кто любит эту пластинку. Не имею ничего против Ross'а The Boss'а, он помог группе стартовать, и многие любят ранние пластинки. Но есть разные поколения любителей MANOWAR, они слишком долго существуют. И они всё ещё делают это, но уже с другим гитаристом... А, ладно! Ross построил своё наследие с этой группой. Когда пришёл я, я создал своё наследие, и никто не сможет отобрать его ни у меня, ни у Ross'a. "The Triumph of Steel" стал первым альбомом коллектива, который позволил войти в десятку. Я сочинил его вместе с Joey, а потом получил золото и платину, и я очень горжусь этой пластинкой. Я всегда буду холить и лелеять это достижение. Моё время в MANOWAR помогло мне закрепиться как личности, но времена поменялись».



О том, что сейчас в группе играет гитарист из трибьют-команды:



«Ну они и барабанщика взяли так же. Думаю, что он хороший барабанщик и, естественно, знает все песни. Ну а потом случились эти ужасные вещи с Karl'ом Logan'ом (обвинённым в педофилии), и все заговорили: "А они вернут Ross'a? Они должны вернуть David'a!" Кто-то предлагал, чтобы мы вернулись вместе, но Joey никогда бы не пошёл на такое! Ни Ross, ни я не получили ни звонка, ни письма или сообщения хотя бы с вариантами обсуждений. Я всегда говорил, что не имею ничего против MANOWAR. Если у них хватит смелости для того, чтобы позвонить мне и пригласить в команду, я выслушаю это предложение. Я узнал, что они решили взять гитариста из той же группы, что и барабанщик, потому что они играли вместе и знают песни. И я знаю, что многие фанаты вылили немало грязи на этого парня, потому что хотели, чтобы вернулся Ross или я, или мы оба. Я слышал, что Joey в интервью говорил, что этот парень сочетает в себе Ross'a, меня и других гитаристов, что были до него. Но это же неправда! Даже не пытайтесь причислить этого парня к моему миру, его и рядом не стояло. Не испытываю к нему никакой неприязни, но даже не пытайтесь этого делать! Я знаю, что после парня из трибьют-группы там играли Anders Johansson из Hammerfall и Yngwie Malmsteen, и я не знаю, остался он там ещё или нет. Почему люди приходят и уходят? Ну... Посмотрите на лидера группы, и всё поймёте сами. Это группа Joey, и он делает всё так, как ему удобно. Он и Eric много усилий приложили к тому, чтобы MANOWAR стали известной группой, как и Ross, так что... Да благословит их Бог... Но я занимаюсь другими проектами».







