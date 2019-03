сегодня



Новое видео THE TREATMENT



"Hang Them High", новое видео британской группы THE TREATMENT, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Power Crazy", выходящего 22 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Let's Get Dirty

02. Rising Power

03. On The Money

04. Bite Back

05. Luck Of The Draw

06. Hang Them High

07. Scar With Her Name

08. King Of The City

09. Waiting For The Call

10. Laying It Down

11. The Fighting Song

12. Falling Down















