Новое видео THE TREATMENT



"Wrong Way", новое видео группы THE TREATMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Waiting For Good Luck", выходящего девятого апреля.



Трек-лист:



"Rat Race"

"Take It Or Leave It"

"Lightning In A Bottle"

"Vampress"

"Eyes On You"

"No Way Home"

"Devil In The Detail"

"Tough Kid"

"Hold Fire"

"Barman"

"Let’s Make Money"

"Wrong Way"







