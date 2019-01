сегодня



Новый альбом THE TREATMENT выйдет весной



Британские рокеры THE TREATMENT выпустят новую работу, получившую название "Power Crazy", двадцать второго марта на Frontiers Music Srl. Видео с текстом на первый сингл, "Bite Back", доступно ниже.



Трек-лист:



01. Let's Get Dirty



02. Rising Power



03. On The Money



04. Bite Back



05. Luck Of The Draw



06. Hang Them High



07. Scar With Her Name



08. King Of The City



09. Waiting For The Call



10. Laying It Down



11. The Fighting Song



12. Falling Down









To coincide with the release of "Power Crazy", THE TREATMENT will embark on a U.K. co-headline tour with AIRRACE in March and will hit the road in the U.K. once again in May on the headlining "Power Crazy" tour with special guests BIGFOOT.













