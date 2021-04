сегодня



Новое видео THE TREATMENT



"Devil In The Detail", новое видео группы THE TREATMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Waiting For Good Luck", выпущенного девятого апреля.



Трек-лист:



"Rat Race"

"Take It Or Leave It"

"Lightning In A Bottle"

"Vampress"

"Eyes On You"

"No Way Home"

"Devil In The Detail"

"Tough Kid"

"Hold Fire"

"Barman"

"Let’s Make Money"

"Wrong Way"







