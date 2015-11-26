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Pete Townshend

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Сайт
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|||| 6 мар 2019

Гитарист THE WHO выпускает роман



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Пятого ноября Mark Booth выпустит дебютный роман гитариста THE WHO Pete'a Townshend'a "The Age Of Anxiety". В работе также опера по этому произведению, а также художественная инсталляция.

«Десять лет назад я решил создать труд всей своей жизни, который сочетал бы в себе оперу, художественную инсталляцию и роман. И вот все готово к изданию. Я большой любитель чтения и могу сказать, что получил огромное удовольствие при создании материала. Также рад сообщить, что большая часть музыки уже создана, готова к наведению лоска для релиза и исполнения. Невероятно интересно!».



THE WHO's PETE TOWNSHEND Announces Debut Novel, 'The Age Of Anxiety'




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