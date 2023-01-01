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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Pete Townshend

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|||| сегодня

PETE TOWNSHEND готовит новый сингл



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PETE TOWNSHEND сообщил, что 24 марта состоится релиз нового сингла "Can't Outrun The Truth" — это первый сольный трек за 29 лет.






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