Видео с текстом от NIGHTRAGE



"Wolf To Man", новое видео группы NIGHTRAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 29 марта на Despotz Records.



Трек-лист:



"Starless Night"

"Wolf To Man"

"Embrace The Nightrage"

"Desensitized"

"God Forbid"

"By Darkness Drawn"

"The Damned"

"Arm Aim Kill"

"Gemini"

"Disconnecting The Dots"

"Escape Route Insertion"

"Lytrosis" (Instrumental)













просмотров: 264