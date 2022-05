18 май 2022



Видео с текстом от NIGHTRAGE



NIGHTRAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Shadows Embrace Me", которая взята из альбома "Abyss Rising", выпущенного 18 февраля.



Трек-лист:



01. Abyss Rising

02. Swallow Me

03. Nauseating Oblivion

04. Dance Of Cerberus

05. Falsifying Life

06. Portal Of Dismay, Interlude

07. Shadows Embrace Me

08. 9th Circle Of Hell

09. The Divergent, Instrumental

10. Cursed By The Gift Of Sight

11. False Gods

12. Pest Ridden Tide

13. Silence Of The Darkened Soul







+0 -0



просмотров: 195