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Nightrage

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2 июн 2021 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

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25 май 2020 : 		 NIGHTRAGE отмечают 20-летие

16 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

2 апр 2019 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

9 мар 2019 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

4 фев 2019 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

15 дек 2018 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

8 дек 2018 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

29 ноя 2018 : 		 NIGHTRAGE нашли барабанщика

26 мар 2017 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

10 мар 2017 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

25 фев 2017 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

18 фев 2017 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

22 янв 2017 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

17 дек 2016 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

13 дек 2016 : 		 Новый сингл NIGHTRAGE выйдет на этой неделе

29 авг 2016 : 		 NIGHTRAGE готовы к студии

27 июл 2016 : 		 Новые участники NIGHTRAGE

2 июн 2015 : 		 NIGHTRAGE выпустили сингл

23 апр 2015 : 		 Новый альбом NIGHTRAGE доступен для прослушивания

21 апр 2015 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

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31 янв 2015 : 		 Новый альбом NIGHTRAGE выйдет в апреле

24 июл 2014 : 		 NIGHTRAGE на DESPOTZ
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Новая песня NIGHTRAGE



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"Falsifying Life", новая песня группы NIGHTRAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Abyss Rising", выход которого запланирован на осень.

NIGHTRAGE Release New Single



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