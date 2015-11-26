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127
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN...
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
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MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров...
29
(В)дуй клоуну!
27
все новости группы
Nightrage
Швеция
Death Metal
http://www.nightrage.com
Myspace:
http://www.myspace.com/nightrage
2 июн 2021
:
Новая песня NIGHTRAGE
29 мар 2021
:
Новая песня NIGHTRAGE
25 май 2020
:
NIGHTRAGE отмечают 20-летие
16 фев 2020
:
Видео с текстом от NIGHTRAGE
2 апр 2019
:
Новое видео NIGHTRAGE
9 мар 2019
:
Видео с текстом от NIGHTRAGE
4 фев 2019
:
Новая песня NIGHTRAGE
15 дек 2018
:
Новое видео NIGHTRAGE
8 дек 2018
:
Новая песня NIGHTRAGE
29 ноя 2018
:
NIGHTRAGE нашли барабанщика
26 мар 2017
:
Новое видео NIGHTRAGE
10 мар 2017
:
Новая песня NIGHTRAGE
25 фев 2017
:
Новая песня NIGHTRAGE
18 фев 2017
:
Новое видео NIGHTRAGE
22 янв 2017
:
Новая песня NIGHTRAGE
17 дек 2016
:
Новая песня NIGHTRAGE
13 дек 2016
:
Новый сингл NIGHTRAGE выйдет на этой неделе
29 авг 2016
:
NIGHTRAGE готовы к студии
27 июл 2016
:
Новые участники NIGHTRAGE
2 июн 2015
:
NIGHTRAGE выпустили сингл
23 апр 2015
:
Новый альбом NIGHTRAGE доступен для прослушивания
21 апр 2015
:
Видео с текстом от NIGHTRAGE
8 апр 2015
:
Новое видео NIGHTRAGE
4 мар 2015
:
Новая песня NIGHTRAGE
31 янв 2015
:
Новый альбом NIGHTRAGE выйдет в апреле
24 июл 2014
:
NIGHTRAGE на DESPOTZ
24 сен 2013
:
Бывший гитарист IN FLAMES выступил с NIGHTRAGE
16 июл 2013
:
JIMMIE STRIMELL выступит с NIGHTRAGE на ближайших концертах
26 июн 2013
:
Из NIGHTRAGE ушел вокалист
29 апр 2013
:
NIGHTRAGE приступили к работе над альбомом
8 янв 2013
:
Видео с выступления NIGHTRAGE
19 дек 2012
:
TOMAS LINDBERG присоединится к NIGHTRAGE для выступления на GOTHENBURG SOUND FESTIVAL
10 сен 2012
:
Рассказ о визите NIGHTRAGE в Корею
22 май 2012
:
Новое видео NIGHTRAGE
5 апр 2012
:
Гитарист WHITE WIZZARD поедет в тур с NIGHTRAGE
31 дек 2011
:
Кавер-версия DEF LEPPARD от NIGHTRAGE
16 ноя 2011
:
Видео из тура NIGHTRAGE
5 окт 2011
:
Гитарист NIGHTRAGE пропустит тур
6 сен 2011
:
Новая песня NIGHTRAGE
9 авг 2011
:
Новая песня NIGHTRAGE
21 июл 2011
:
Обложка нового альбома NIGHTRAGE
29 июн 2011
:
Название и трек-лист нового альбома NIGHTRAGE
18 май 2011
:
Участники OZZY OSBOURNE, EVERGREY на новом альбоме NIGHTRAGE
5 апр 2011
:
TOMAS LINDBERG в гостях на новом NIGHTRAGE
10 мар 2011
:
NIGHTRAGE войдут в студию в июне
21 ноя 2010
:
Новая компиляция NIGHTRAGE
16 апр 2010
:
Фронтмен NIGHTRAGE о смерти Peter'a Steele'a
18 фев 2010
:
Нове видео NIGHTRAGE
9 июн 2009
:
Новый альбом NIGHTRAGE в сети
2 июн 2009
:
Ещё одна композиция NIGHTRAGE в сети
11 май 2009
:
Новая песня NIGHTRAGE
30 апр 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTRAGE
18 мар 2009
:
NIGHTRAGE завершили запись альбома
10 ноя 2008
:
NIGHTRAGE в феврале отправятся в студию
25 сен 2007
:
NIGHTRAGE расстались с гитаристом
20 фев 2007
:
Новое видео NIGHTRAGE
10 фев 2007
:
NIGHTRAGE нашли нового гитариста
4 дек 2006
:
Обнародованы даты выхода нового альбома NIGHTRAGE
4 окт 2006
:
Состав NIGHTRAGE пополнился барабанщиком и сессионным гитаристом
13 июл 2006
:
NIGHTRAGE ищут ударника и гитариста
25 июн 2006
:
NIGHTRAGE подписали контракт с LIFEFORCE RECORDS
30 май 2006
:
NIGHTRAGE расстались с Century Media
24 дек 2005
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NIGHTRAGE начали работу над новым альбомом
14 апр 2003
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NIGHTRAGE: новые MP3
сегодня
Новая песня
NIGHTRAGE
"Falsifying Life", новая песня группы NIGHTRAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Abyss Rising", выход которого запланирован на осень.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).