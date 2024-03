сегодня



Новое видео NIGHTRAGE



Euphoria Within Chaos, новое видео NIGHTRAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Remains Of A Dead World”, продюсером которого выступил Fotis Benardo (Rotting Christ, Sakis Tolis, Nightfall, On Thorns I lay, Suicidal Angels). http://www.nightrage.com







